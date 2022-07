SM – Inter, nel primo test si è messo in mostra l’acquisto più oneroso

Sono arrivate buone indicazioni dal primo test amichevole dell'Inter per Simone Inzaghi. I gol e l'intesa della LuLa, la spinta degli esterni e le geometrie in mezzo al campo. Ma non solo, come spiega anche Sport Mediaset. Kristjan Asllani ha già mostrato di che pasta è fatto: "Quello che fino a questo momento è l'acquisto più oneroso dell'estate (4 milioni per il prestito, 8 per il riscatto più 2 di bonus e il prestito di Satriano, ndr) si è subito messo in mostra, non solo per il gol più bello, ma anche con assist e numerosi tiri".