GdS – Inter, Sanchez non il solo in uscita: “Se parte Lautaro arriva questo nome”

L’Inter pensa a due colpi in entrata per la prossima estate, ma occhio anche a chi può partire: ecco lo scenario per la Gazzetta

Alessandro Cosattini

L’Inter pensa a due colpi in entrata per la prossima estate. Il nome di Gianluca Scamacca in cima alla lista, poi ragionamenti in corso su altri attaccanti. Dipenderà molto anche dai movimenti in uscita dai nerazzurri e ne parla proprio oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma in particolare su due giocatori: Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

“L’involuzione di Lautaro è preoccupante - ultimo gol su azione a dicembre, zero totale in Champions, due reti in meno rispetto al 25° turno del campionato scorso nonostante i tre rigori in più -, ancor di più il fatto che le sue stagioni procedano “a blocchi”, senza continuità, un periodo in cui segna consecutivamente in diverse partite e in altre in cui resta a secco. Detto che in prospettiva la posizione di Dzeko non si discute e che Correa, che fin qui poco ha dato per via degli infortuni, è per ovvi motivi impensabile che possa partire la prossima stagione, va invece affrontato il capitolo Sanchez. Alexis pure ha acquisito una centralità sconosciuta dentro l’Inter, ma resta pur sempre un’alternativa, come il doppio incrocio Napoli-Liverpool dimostra. Condizione che il cileno continua a soffrire, come polemicamente ricorda appena può, anche attraverso i social. All’Inter serve di più. Serve probabilmente anche altro, se è vero come è vero che la coppia Dzeko-Lautaro non è mai diventata realmente tale, per questione di caratteristiche”, si legge sulla rosea.

Gazzetta che poi ipotizza una possibile cessione di Lautaro Martinez, ma a una sola condizione: “In nerazzurro potrebbe sbarcare (Jonathan David, ndr) in caso di cessione di Lautaro. E, ragionando in linea puramente teorica, si completerebbe alla perfezione con Dzeko”, chiosa il quotidiano. Ragionamenti in corso in casa Inter in vista dell'attacco del futuro.