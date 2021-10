Inter, c’è l’addio a gennaio per tagliare i costi: “Sarà risparmio da 10.5 mln”

Il club nerazzurro continuerà la sua politica di contenimento dei costi anche a gennaio: scelto il prossimo addio

L'Inter ha deciso: a gennaio sarà addio ad Alexis Sanchez . Il calciatore, che non è un titolare e che a livello di bilancio è molto pesante da sostenere, ha oltretutto fatto parlare di sé con un post polemico dopo la gara contro il Sassuolo.

Ecco perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club sta cercando di trovare una via di uscita per risolvere il suo contratto: "Arrivare ad una risoluzione col quasi 33enne cileno spesso infortunato ma scontento permetterebbe all'Inter di risparmiare 10,5 milioni netti di ingaggio, visto che Alexis ha un contratto fino al 2023 a 7 milioni l'anno.