Inter, via libera all’addio di Sanchez: due i vantaggi, uno il grande ostacolo

L'attaccante cileno reclama spazio, ma la dirigenza nerazzurra sta facendo le sue valutazioni fra rendimento e costi

Alexis Sanchez e l'Inter appaiono sempre più lontani: l'attaccante cileno, da poco rientrato pienamente in gruppo dopo l'ennesimo problema fisico, reclama spazio e non ha nascosto il suo malumore per lo scarso minutaggio avuto fin qui, pubblicando un messaggio eloquente sui social. Un'uscita che non è piaciuta alla dirigenza, allo staff tecnico e ai tifosi nerazzurri. E ora l'ipotesi di un addio già a gennaio, secondo Tuttosport, non è da scartare.