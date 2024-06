L'Inter è al lavoro con il Genoa per definire totalmente l'operazione Josep Martinez: è lui il prescelto per affiancare Yann Sommer la prossima stagione. Ecco il punto da Tuttosport: "Obiettivo dell’Inter è chiudere l’affare in settimana anche perché tra le parti c’è convergenza sul fare l’operazione. La distanza tra la richiesta (18 milioni) e l’offerta (13 più 2 di bonus) è colmabile anche perché c’è la volontà di inserire nell’affare una contropartita.