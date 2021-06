SM – Inter, ag. Lautaro-Hakimi presto in Italia. Il Toro di nuovo nel mirino Barça

L'aggiornamento sui due calciatori che potrebbero lasciare il club nerazzurro nel corso di questa estate

Nel corso di questa estate l'Inter potrebbe salutare più di un big. In viale della Liberazione non ci sono incedibili e, sebbene si farà il possibile per provare a sacrificare un solo pezzo pregiato, dinanzi ad offerte clamorose sarà difficile alzarsi dal tavolo delle trattative. E' un po' il destino comune delle big il cui bilancio è falcidiato dagli effetti del Covid. In tal senso, come rivela Sport Mediaset, sarà importante l'incontro in programma nei prossimi giorni a Milano con Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Il mancato accordo sul rinnovo dell'argentino rischia di riaccendere l'asse con il Barcellona, club che detiene il cartellino di Emerson Royal, possibile sostituto proprio del marocchino, inseguito a sua volta da PSG e Chelsea.