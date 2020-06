L’agente di Males frena: “Inter? Nessuna offerta ufficiale”. All. Lucerna: “Se andasse…”

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane Darian Males, attaccante classe 2001 del Lucerna, all’Inter. “Non abbiamo ancora ricevuto un’offerta ufficiale dall’Inter”, ha detto invece l’agente del giovane, Gezim Ibrahimi, ai microfoni di Nau.ch. Sul talento e sul futuro del calciatore si è espresso anche l’allenatore del club svizzero Fabio Celestini: “Non ho sentito parlare di offerte, sarei comunque molto felice per lui. Sarebbe una vittoria anche per me perché l’ho utilizzato nella mia squadra”.