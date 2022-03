Allegri insiste: “Inter è ancora la favorita per vincere lo scudetto, sicuro”

La squadra nerazzurra è secondo il tecnico ancora la favorita per il titolo per l'esperienza dei suoi giocatori

Come ha spiegato a Dazn , anche in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, ha parlato - dopo la vittoria contro la Salernitana - della lotta per lo scudetto.

Perché l'Inter ha potenzialmente ha quattro punti di vantaggio su di noi. Siamo contenti di aver vinto oggi. La vittoria di oggi non era semplice. Vincere era il modo per togliersi di dosso l'eliminazione dalla Coppa. Questa vittoria ci consente di allontanarci da quelle dietro, vediamo cosa fanno, e avvicinarci al secondo posto per la prima volta perché l'Inter può essere potenzialmente a 63, come il Napoli. Pensiamo a recuperare, ormai siamo quasi alla fine. È matematica, ora pensiamo alla sosta, poi pensiamo alla partita con l'Inter e a fare una bella partita, ma dopo la sosta.