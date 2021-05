Vanni: “Comunque andrà con Conte, indicazione su Marotta è buona per il futuro”

L'allenatore nerazzurro potrebbe lasciare il club per divergenze di vedute con Zhang sul progetto. Ma l'ad resterà al suo posto

Anche Franco Vanni, giornalista di La Repubblica, parla sul suo profilo Twitter del possibile addio di Conte all'Inter. Sottolinea che ci sono divergenze tra l'allenatore e Zhang che vorrebbe tagliare il monte ingaggi del venti per cento e ha prospettato l'addio di almeno un big sul mercato. Il tecnico, dopo la vittoria dello scudetto, non si accontenterebbe di poter lottare per restare in CL e vorrebbe rilanciare con qualche acquisto mirato di mercato che rinforzerebbe l'attuale rosa. Si parla quindi di posizioni divergenti e di dirigenza che ha provato a mediare senza riuscire a trovare una conciliazione tra proprietà e tecnico.