Inter, all’Europeo ci sarà un girone tutto nerazzurro: sfide in ogni partita

Saranno ben 13 i calciatori dell'Inter presenti all'Europeo. Sarebbero stati 14 con Francesco Acerbi, purtroppo costretto al forfait dalla pubalgia. Ma c'è un girone in particolare in cui i nerazzurri si sfideranno praticamente in ogni partita. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: "Sarà tutto un derby a tinte interiste, per eleggere le due qualificate agli ottavi ed eventualmente la migliore terza.