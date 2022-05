Pinamonti o Esposito? Cds: “No, è su Satriano che l’Inter ha un’altra idea”

C'è un nome tra le file dei suoi giovani, che l'Inter non vuole perdere in estate: ecco qual è secondo il Corriere dello Sport

Sono in corso in casa Inter diversi ragionamenti per quanto riguarda il futuro dell'attacco. E, secondo il Corriere dello Sport, l'ottima stagione disputata sin qui al Brest da Martin Satriano potrebbe portare a delle valutazioni su un suo inserimento in rosa. Spiega il quotidiano: "Non sarebbe da escludere l’opzione Satriano quarta punta. A differenza di Pinamonti (contropartita per Scamacca) ed Esposito (pedina per raggiugere Asllani), l’Inter non vuole perderne il controllo. Quindi, se non resterà, dopo Brest, andrà ancora in prestito".