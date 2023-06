Sky – Inter-Chelsea, non solo Lukaku, Koulibaly e Onana. “Altro nome in entrata”

Non solo quelli di Romelu Lukaku, Kalidou Koulibaly e André Onana: c'è un quarto nome in entrata sul tavolo tra Inter e Chelsea

Un quarto nome sul tavolo tra Inter e Chelsea. Non solo quelli di Romelu Lukaku, Kalidou Koulibaly e André Onana, svela Sky Sport. C’è un altro profilo di cui le due società sono pronte a parlare nel summit previsto a Londra, si tratta di un altro nome in entrata, non in uscita.