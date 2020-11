Corsera – Inter, non sono ammessi errori. C’è un fattore mancante. Conte è tornato a mostrarsi…

Questa sera l’Inter si gioca una fetta importante della stagione. Contro il Real Madrid è vietato sbagliare per i nerazzurri se vogliono avere possibilità di accedere agli ottavi. “Per giocare con i grandi bisogna dimostrare di esserlo diventati“, sottolinea il Corriere della Sera. “Al solito spaventa l’eventualità di retrocedere nel purgatorio dell’Europa League. Nel girone d’andata di Champions l’Inter ha raccolto meno di quanto meritava, guardare indietro però è un esercizio inutile, una perdita di tempo. Svestiti i panni del tecnico paziente, Antonio Conte è tornato a mostrarsi nel suo abito più congeniale e preferibile, il condottiero dalla faccia cattiva“.

“C’è un fattore mancante: la mentalità vincente. Cambiano gli allenatori, i dirigenti, le presidenze, ma il salto l’Inter non lo fa. Da capire se è dovuto all’ultimo mercato, fatto più di necessità che di vere scelte, o a un vecchio tarlo nerazzurro difficile da estirpare, anche per uno come Conte che in carriera ci è riuscito praticamente ovunque. Oggi non sono ammessi errori: è ora di diventare grandi“.

(Corriere della Sera)