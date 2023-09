Inter, anche Van De Beek in lizza. Pallino di Ausilio, parte dell’ingaggio pagato dallo United

Non solo Klaassen nel mirino, l'Inter segue con attenzione anche un altro profilo. Si tratta dell'olandese Van de Beek, in forza allo United, dove non ha trovato molta fortuna. Si ragiona su quale dei due possa essere più utile alla causa. Ma è chiaro che si farà di tutto per dare a Inzaghi un'altra opzione in mediana.

"Van de Beek un pallino di Ausilio di vecchia data, fin da quando giocava nell’Ajax. Provò invano in passato a portarlo all’Inter, ora l’occasione si è riproposta. Le riflessioni sono in corso, le condizioni sarebbero favorevoli anche in termini di ingaggio: i Red Devils sarebbero infatti disposti a pagarne una parte. La qualità del calciatore non si discute, ma è il curriculum recente a preoccupare: l’olandese non gioca con continuità ormai da tre stagioni, l’esperienza in Premier League tra United ed Everton (sei mesi in prestito nel 2021-22) è stata disastrosa. E tutte queste considerazioni fanno pendere la bilancia dalla parte di Klaassen. Oggi sarà presa la decisione", scrive La Gazzetta dello Sport.