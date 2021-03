Inter, annullata la conferenza di Conte. E c’è una novità sull’isolamento

I dettagli del protocollo adottato dai nerazzurri dopo la positività al Covid 19 di Danilo D'Ambrosio

L'Inter ha blindato ulteriormente Appiano Gentile dopo aver scoperto la positività al Covid-19 di Danilo D'Ambroio. Il Corriere dello Sport riporta alcuni dettagli in attesa della decisione dell'ASL sui nazionali che dopo la gara col Sassuolo dovrebbero partire per i rispettivi impegni: "Annullata la conferenza stampa di venerdì di Conte. L'isolamento fiduciario durerà non dieci, ma quattordici giorni dopo la modifica dell'ultimo dpcm per contrastare le varianti. Non è dunque scontato che i nazionali nerazzurri possano partire, da domenica in poi, per raggiungere le rispettive selezioni. In passato, in una circostanza analoga, l'Ats di Milano ha dato il via libera, quelle di Roma e Firenze no. La decisione sarà presa dall'Ats e comunicata al club nell'arco di un paio di giorni: dipenderà dalla situazione dei contagi in Lombardia. Possibile che gli spostamenti siano autorizzati con voli privati e auto. E i ct fremono...".