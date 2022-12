Lukaku, Inter disposta a rinnovare il prestito… solo a cifre diverse: lo scenario

A Reggio, Romelu Lukaku ha mandato segnali importanti in chiave ripresa. Simone Inzaghi si aspetta una seconda parte di stagione importante del belga, dopo una prima caratterizzata soprattutto dagli infortuni. Ha saltato 11 gare su 15 in Serie A, 5 su 6 in Champions League e al Mondiale ha deluso. L’Inter è sì disposta a rinnovare il prestito di Big Rom dal Chelsea, ma a condizioni diverse dalla scorsa estate.

Lukaku, cambiano le cifre

“Il club nerazzurro per riportarlo a Milano ha pagato 8,5 milioni agli inglesi e 11 lordi all’attaccante di solo ingaggio. Una spesa difficilmente riproponibile. L’Inter è disposta a rinnovare il prestito, ma a cifre inferiori e magari inserendo un’opzione di riscatto. E, soprattutto, tenendo slegata l’eventuale trattativa per la cessione di Dumfries, l’esterno olandese valutato 60 milioni che piace al Chelsea. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare in primavera, non prima. Certo molto passerà dal rendimento e dalla tenuta fisica di Lukaku”, svela il Corriere della Sera.