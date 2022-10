Inter, Antonello: “Lo stadio serve per tornare competitivi. Non vediamo criticità”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro a proposito del nuovo stadio a margine dell'incontro sul tema

Daniele Vitiello

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, era presente questa mattina al dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo stadio a Milano. Queste le sue considerazioni, raccolte da TMW a margine dell'incontro: "Siamo in un momento di progettazione preliminare, tutte le idee verranno sicuramente ascoltate da parte nostra ma non possiamo pensare che Inter e Milan possano risolvere il tema delle infrastrutture di Milano e della Lombardia con questo progetto. Cercheremo di fare il massimo, ma non abbiamo risorse illimitate per risolvere tutti i problemi della città".

Per che anno immagina l'inizio dei lavori?

"Purtroppo in questo momento possiamo dire con certezza che l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina non avverrà nel nuovo stadio. Ci auguriamo di partire non prima del 2024 con i lavori".

Teme che le tante voci su novità societarie possano tornare a rappresentare un problema nei rapporti col Comune?

"Assolutamente no, questo è un progetto che si autofinanzia, che comunque vada deve dare sostenibilità ai club, dare la possibilità di tornare a essere competitivi in Europa. Non vediamo criticità, se non un progetto strategico per entrambi i club per tornare a essere competitivi".

Il debito per il nuovo stadio peserà sulle casse dei club o sarà costruito un veicolo finanziario dedicato?

"Ci sarà un veicolo ad hoc ed è un project financing, non ci saranno pesi sulle casse dei club".

In percentuale quanto avere un nuovo stadio pesa sulla valutazione del club?

"Pesa indipendentemente da una valutazione d'impresa, serve ai due club di Milano per ridurre il gap rispetto ai principali team europei. Tutti i grandi club europei hanno stadi moderni e le risorse che questo nuovo impianto potrà mettere a disposizione dei club serviranno per rinforzare la rosa ed essere più competitivi. Questo è il vero obiettivo".

Qualora le istituzioni vi proponessero di salvare lo stadio attuale ed edificare attorno, cosa rispondereste?

"Oggi i due club hanno presentato il progetto che state vedendo. Vogliamo un nuovo stadio a San Siro, vogliamo un impianto moderno e se riusciamo a farlo a San Siro servirà a ricordare alle future generazioni che i club hanno vinto".