Quest’anno l’Inter deve dimostrare maturità, consapevolezza, continuità di rendimento e lo stesso livello di competitività in Champions come in Serie A

Un anno fa i nerazzurri erano in vetta a punteggio pieno, avevano infilato cinque vittorie (2-0 al Monza, 2-0 a Cagliari, 4-0 alla Fiorentina, 5-1 nel derby, 1-0 a Empoli) e davano la sensazione del rullo compressore. Un solo obiettivo, lo scudetto. Quasi un’ossessione, la seconda stella. L’idea di andare in fuga, creando il vuoto per imitare il Napoli di Spalletti, era un progetto di cui si parlava alla Pinetina. Il focus sul campionato, per tanti motivi, prevaleva. Quest’anno l’Inter deve dimostrare maturità, consapevolezza, continuità di rendimento e lo stesso livello di competitività in Champions come in Serie A".