GdS – Inter, tournée in Arabia Saudita a dicembre: già fissate due amichevoli

Nei giorni scorsi è trapelata l'indiscrezione di una tournée in Arabia Saudita, nel periodo del Mondiale, per l'Inter

Nei giorni scorsi è trapelata l'indiscrezione di una tournée in Arabia Saudita , nel periodo del Mondiale, per l'Inter. Oggi arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport:

"La squadra si allenerà a Milano fino all’inizio del Mondiale in Qatar, poi Inzaghi darà ai suoi giocatori - ovviamente quelli che resteranno a disposizione - due settimane di vacanza, prima di riprendere la preparazione. E si andrà in ritiro a Riyad, in Arabia Saudita, sede anche della prossima Supercoppa italiana in programma il 18 gennaio 2023, che vedrà i nerazzurri impegnati nel derby contro il Milan. Una sorta di prova generale con un mese d’anticipo, insomma, che potrebbe essere utile anche per prendere confidenza col clima. Il gruppo nerazzurro resterà a Riyad per una settimana, dove disputerà anche due amichevoli già fissate".