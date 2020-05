L’Inter continua la sua mission per l’espansione del brand sul mercato asiatico. I nerazzurri, in occasione del 22 maggio, data storica per la conquista del Triplete e dell’ultima Champions League, presenteranno un nuovo sponsor sul mercato cinese.

E’ la stessa Inter, sul profilo ufficiale Weibo, a dare appuntamento ai tifosi: “Tra due giorni nuovi amici”, scrive l’Inter, con un emblematico “soon” a confermare le indiscrezioni.