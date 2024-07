Nella prima amichevole internazionale, l'Inter batte con un netto 3-0 il Las Palmas. Simone Inzaghi può sorridere, soprattutto pensando a Mehdi Taremi . L'attaccante ha già fatto vedere quanto potrà essere importante per l'Inter in una stagione massacrante. Un titolare aggiunto in attacco che la scorsa stagione è mancato al tecnico nerazzurro. "Aspettando Lautaro Martinez, Mehdi Taremi è pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco nerazzurro. Indossando la nuova maglia, quella con la doppia stella, l’attaccante iraniano realizza a Cesena una doppietta, la seconda in precampionato, portando a cinque le reti nelle prime amichevoli estive", sottolinea il Corriere della Sera .

"Dopo i test disputati ad Appiano con il Lugano e la Pergolettese, si è alzato il livello degli avversari, ieri c’era il Las Palmas. In una sfida più rappresentativa per misurare i valori, la squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 3-0 mostrando soprattutto tracce dell’antico gioco. In una partita senza patemi per i nerazzurri, Taremi, atterrato da Herzog, firma il vantaggio dopo 11’ dal dischetto e raddoppia al 38’ grazie a una splendida giocata di Mkhitaryan, già in forma derby. Ciò che colpisce è la facilità di palleggio e la velocità di esecuzione dei nerazzurri in campo (con l’eccezione del volenteroso ma pasticcione Correa...)".