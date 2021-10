Materazzi: “Inter campione e resta la favorita. Bastoni sta crescendo. Mou…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato a margine del Festival dello Sport e si è soffermato sulle aspettative nei confronti della squadra di Inzaghi

Marco Materazzi, a margine dell'intervento al Festival di Trento dove ha partecipato all'evento per la celebrazione della vittoria della Nazionale all'Europeo, ha parlato anche dell'Inter, di Bastoni e di Mourinho. «Mi piacciono difensori come Mancini, come Bastoni. Stanno crescendo tanto, da diversi anni, abbiamo un bel ricambio. Ma lunga vita a Chiellini e Bonucci, stanno dimostrando di tenere tanto alla Nazionale e il valore ad ogni partita», ha detto a proposito del difensore interista.