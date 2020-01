Inter, in estate assalto a Castrovilli: dirigenza e Conte convinti, ecco i motivi del sì

E’ Gaetano Castrovilli il grande obiettivo dell’Inter per la prossima estate: il centrocampista della Fiorentina, al primo anno in Serie A, si è subito conquistato una maglia da titolare, diventando in poco tempo una delle rivelazioni del campionato. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tutti i top club italiani, in particolar modo i nerazzurri, che hanno messo il suo nome in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione.

CONTE E LA DIRIGENZA, DOPPIO SI’ – Secondo calciomercato.com, il giocatore avrebbe ricevuto il gradimento sia della dirigenza nerazzurra che del tecnico Antonio Conte: la società lo ritiene un profilo adatto sia per il progetto di “italianizzazione” e ringiovanimento della mediana già iniziato con Sensi e Barella che per le sue prospettive future, l’allenatore lo ritiene conforme alle sue idee di gioco. Un doppio sì che vale come un investitura.