CdS – Inter, doppio assalto al Milan in cinque giorni: ad Appiano sono convinti che…

L’Inter non può fallire i prossimi appuntamenti. Tra campionato e Coppa Italia, i nerazzurri sono attesi da un doppio derby. Sarà vietato sbagliare per mettere le cose in chiaro con i cugini rossoneri. Spiega il Corriere dello Sport: “D oppio assalto al Milan in cinque giorni. Domani, con l’aiuto dell’ex Gasperini, l’Inter spera di acciuffare in testa alla classifica i rossoneri per poi concentrarsi sul derby di Coppa Italia di martedì sera. Quella sarà una partita da dentro o fuori che metterà in palio più della qualificazione alle semifinali. Perché con la Juventus staccata dopo lo scontro diretto di domenica e con il Napoli e la Roma alle prese con un rendimento altalenante, ad Appiano Gentile e in viale della Liberazione c’è la convinzione che a livello psicologico sia importante lanciare un certo tipo di messaggio ai diretti concorrenti. Sia in Serie A sia nella coppa nazionale”.