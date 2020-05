Inter, asta per Lautaro: musica per le orecchie di Marotta e Ausilio. Zhang detta le condizioni

Lautaro Martinez si ritrova ancora in prima pagina. Stavolta dall’estero rimbalza l’interesse del PSG per l’attaccante dell’Inter. Musica per le orecchie di Marotta e Ausilio, come spiegano i colleghi di Sport Mediaset. Pronta a scatenarsi quindi un’asta che include anche i francesi e il Manchester City, oltre al Barcellona che continua a pressare proprio per anticipare la concorrenza. Per capire quale sarà il futuro di Lautaro, sarà determinante la sua volontà: da viale della Liberazione si aspettano una presa di posizione da parte del calciatore, che comunque ha dato un assenso di massima al Barcellona. Zhang si aspetta di incassare almeno i 111 milioni della clausola, con al massimo una contropartita nell’affare e con la parte cash che non potrà abbassarsi al di sotto degli 80 milioni.