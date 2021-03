Sky – Inter-Atalanta, Conte ha scelto la formazione: due novità rispetto a Parma

Le ultime sull'undici che il tecnico nerazzurro manderà in campo questa sera contro l'Atalanta al Meazza

L'Inter di Antonio Conte è in ritiro ad Appiano Gentile in vista del delicato impegno di questa sera contro l'Atalanta al Meazza. Il tecnico nerazzurro sembra aver sciolto ogni dubbio di formazione e dovrebbe cambiare due elementi rispetto alla trasferta di Parma: a centrocampo, al posto di Eriksen, dovrebbe esserci Arturo Vidal dal primo minuto. In avanti, invece, Lautaro Martinez tornerà regolarmente al suo posto, al fianco di Romelu Lukaku. Alexis Sanchez partirà dalla panchina e sarà pronto nel caso dovesse servire a gara in corso. Per il resto, confermato lo zoccolo duro delle ultime settimane, come ribadito dai colleghi di Sky Sport.