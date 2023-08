TS – Inter, strada in salita per l’attaccante. Zhang non autorizza extra budget

L'amichevole contro il Salisburgo, complice anche l'assenza di Lautaro Martinez, ha evidenziato una volta di più la necessità per l'Inter di trovare quanto prima un nuovo attaccante da inserire in organico. Tra nomi vecchi e nuovi , la dirigenza nerazzurra si ritrova a dover fare i conti tra esigenze tecniche e questioni di bilancio, non sempre facili da far conciliare.

Il copmito si prospetta tutt'altro che semplice, come scrive Tuttosport: "L'Inter si trova in una situazione scomoda. I giorni passano, l'esordio in campionato si avvicina e Inzaghi si trova ancora senza il rinforzo sperato in avanti dopo aver perso Lukaku e Dzeko, rimpiazzati dal solo Thuram. E la strada per l'Inter è ancora inevitabilmente in salita, perché le società che hanno i giocatori corteggiati dal club nerazzurro conoscono ormai l'esigenza dei nerazzurri e non aprono a sconti o formule favorevoli (vedi l'Atletico che ha sempre chiesto il pagamento in una tranche della rata da 20.5 milioni per Morata). Soprattutto in questa fase del mercato, con il domino degli attaccanti che deve ancora concretamente partire e che potrebbe presentare nei prossimi giorni offerte di squadre oggi non previste.