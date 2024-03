In vista della prossima stagione l'Inter cambierà parecchio in attacco e il giovane talento in prestito al Monza potrebbe rientrare

Andrea Della Sala Redattore 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 09:16)

Ci sarà parecchio movimento in attacco nell'Inter questa estate. La dirigenza e il tecnico ha individuato nella mancanza di alternative alla ThuLa il problema principale della rosa nerazzurra. Per questo si lavorerà per rinforzare il reparto. Taremi è già stato ingaggiato a parametro zero dal Porto, ma non basterà solo lui.