De Paul, distanza tra Inter e Udinese: le cifre. CdS: “E attenzione a Kulusevski perché…”

“Una vittoria è il modo migliore per celebrare un compleanno. E ieri Steven Zhang compiva 28 anni. Inevitabile la dedica a Esposito su Instagram per il suo primo gol, ma ora, invece che riceverne, tocca proprio al presidente nerazzurro confezionare regali. Ovvero innesti per la prima squadra: perché è quello che si aspetta Conte”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime vicende di mercato in ottica Inter.

VIDAL E DE PAUL– Ieri il centrocampista del Barcellona è sceso in campo dall’inizio contro l’Alaves, trovando anche il gol del 2-0: l’ex Juve ha dato energia e grinta in mezzo al campo. “E’ per lo stesso motivo che Conte vorrebbe averlo ancora con sé. Solo che il club blaugrana non accetta di lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Vuole l’obbligo e, comunque, a quota 25. Serve che il centrocampista forzi la mano per liberarsi. Chissà che questa partita non si possa giocare già durante la pausa”, analizza il CorSport che riporta aggiornamenti anche su De Paul, ieri a segno contro il Cagliari: “Anche De Paul, ieri, è tornato al gol, festeggiato in maniera polemica. Al momento tra Udinese e Inter c’è distanza sulle valutazioni, visto che dal Friuli chiedono 35 milioni, mentre da viale della Liberazione ne offrono non più di 25. Nell’operazione potrebbe entrare Dimarco, ma c’è ancora da lavorare. E, al momento, il club nerazzurro darebbe comunque priorità a Vidal. Sullo sfondo rimane ancora Kulusevski. Marotta e Ausilio puntano ad assicurarselo per giugno, ma non viene escluso del tutto un arrivo immediato in prestito. E’ il Parma a fare resistenza, perché non ritiene sufficiente Barrow per compensare la partenza del gioiellino svedese-macedone”.