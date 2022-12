GdS – Inter, il Qatar aumenta il prezzo di Dumfries. Ieri presa decisione su Lukaku

Emergono indicazioni importanti, soprattutto a proposito di Dumfries e Lukaku. Ma non solo: "Onana, cacciato via dal suo Camerun con disonore, tornerà già martedì a Milano, ma andrà recuperato nella testa. Anche per Lukaku la botta Mondiale è assai forte: nonostante volesse tornare subito, ieri ha poi concordato con l’Inter che è meglio godere di tutti i giorni di vacanza concessi. Alla fine, a meno di colpi di scena, anche lui si rivedrà sabato, dopo Malta. Al Mondiale non c’è ancora traccia del vero Lautaro, mentre Brozo è tornato Brozo. Da ieri, però, c’è Dumfries in copertina: il Qatar aumenterà autostima e... prezzo".