Inter, regna l’autofinanziamento: “Idea calda: Dybala a zero e addio a questo top”

Anche quest'estate l'Inter dovrà operare con un mercato autofinanziato: questa l'idea più calda secondo Tuttosport

Quanto successo la scorsa estate in casa Inter, ovvero l'uscita di qualche big per poter operare sul mercato, sarà il leitmotiv anche quest'anno. Ecco perché i dirigenti stanno vagliando il mercato dei parametri zero e quello dei giovani, cercando di individuare i rinforzi più interessanti senza dover spendere cifre astronomiche. E, secondo Tuttosport, c'è un'idea che prende sempre più piede nel corso delle settimane: "Per questo motivo è sempre più calda l’idea di prendere Dybala a zero, sacrificando Martinez per finanziare il mercato".