Inter, due avvenimenti particolari hanno pesato sulla scelta di blindare Skriniar

Come tutti i tifosi dell'Inter si auspicavano, Milan Skriniar sarà il perno della difesa dell'Inter anche nella stagione 2022/23. La sua permanenza in nerazzurro però era voluta a tutti i costi anche dal gruppo squadra, come si legge su La Gazzetta dello Sport: " Sulla sua conferma il diktat di Inzaghi è stato insolitamente categorico e pure i compagni hanno speso, uno dopo l’altro, parole non comuni perché dirette alla proprietà.

Da capitan Handa in giù, in tanti hanno fatto capire che la perdita di Milan sarebbe stata troppo grossa. E anche questo ha pesato nelle valutazioni di dirigenti e società: Skriniar non è soltanto la colonna difensiva di Simone, il braccetto di destra che può diventare pure centrale all’occorrenza, ma è un capitano senza fascia. L’uomo che mette faccia e voce quando le cose non vanno, il compagno che corre in aiuto quando sei in difficoltà".