Inter, avviso alle grandi potenze del calcio. Se qualcuno pensasse di provare…

Con i circa settanta milioni in arrivo dalle cessioni, l'Inter si è messo al riparo da eventuali proposte al ribasso per i suoi gioielli

"Perché con le future cessioni – già ben instradate – di Hakimi al Psg e Joao Mario allo Sporting, l’Inter si è assicurata un tesoretto niente male per far respirare le casse del club. Tradotto: con i circa settanta milioni in arrivo nelle prossime settimane, il club nerazzurro si è messo al riparo da eventuali proposte al ribasso per i suoi gioielli. Certo, in fondo tutti hanno una targhetta con un prezzo attaccato, ma la strategia adesso può cambiare. Marotta e Ausilio ascolteranno tutte le offerti che arriveranno, ma non saranno “costretti” a sedersi al tavolo della trattativa, se non per una proposta da capogiro".