UFFICIALE – Inter, AYX nuovo Official Regional Partner del club in Asia: i dettagli

FC Internazionale Milano ha annunciato oggi l’accordo di partnership con AYX, nuovo Official Regional Partner dell’Inter in Asia

AYX, uno dei principali brand dell’industria sportiva e di intrattenimento in Asia specializzato nell’online gaming, si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. L’impegno del brand nel rendere l'esperienza degli utenti più sicura e affidabile ha portato AYX ad affermarsi come una piattaforma solida, in grado di coinvolgere milioni di utenti, pioniera nell'industria sportiva asiatica.