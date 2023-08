Inter, Balogun resta il sogno numero 1. GdS: “Filtra pessimismo, 2 ostacoli”

Non arrivano buone notizie da Londra sul fronte Balogun, che resta l'obiettivo principale dell'Inter per l'attacco

Tra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il sogno dell’Inter porta sempre a Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal e reduce dalla stagione da urlo al Reims, in Ligue 1, con 21 gol messi a segno.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, però, le notizie giunte da Londra nelle ultime ore non sono confortanti per i nerazzurri.