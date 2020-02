Attenta Inter, il Barcellona può soffiarti Lautaro: la clausola non spaventa i blaugrana

Le parole pronunciate nelle ultime ore da Abidal non lasciano tranquilli i tifosi dell’Inter. Il Barcellona pensa al tandem Lautaro Martinez-Neymar per la prossima stagione e questa non è una buona notizia per il club nerazzurro. La Gazzetta dello Sport spiega: “Di sicuro al momento la pista Lautaro è chiaramente più comoda di quella di Neymar: intanto perché il Toro ha una clausola rescissoria di 111 milioni, cifra spaventosa per molti club ma non certo per il Barcellona. E poi per l’ingaggio: Lautaro all’Inter guadagna 1,5 milioni (fino al 2023) e in estate – salvo sorpresa – ridiscuterà l’intesa con i nerazzurri. Almeno che il Barça non si muova prima, consapevole che la clausola è accessibile ma soltanto dopo il sì del giocatore. Le cifre di Neymar sono invece folli, sia per l’ingaggio – a Parigi guadagna 36,7 milioni netti a stagione – sia per il costo del cartellino. Ma il Barça sa già tutto e a quanto pare ha già pianificato il doppio assalto. E se il budget non dovesse permetterlo, il Toro sembra la soluzione preferita. Almeno che l’Inter non rinnovi presto l’accordo col suo numero 10, togliendo o raddoppiando la clausola. Il mercato di riparazione è appena finito, ma le trattative non dormono mai”.