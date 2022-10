Inter, Barella: “La strada è giusta. Lukaku? Scherzando gli ho detto…”

Al termine di Inter-Sampdoria, Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Le partite si vincono con i gol, ultimamente ne stiamo facendo tanti. Dobbiamo cercare di non subirne, come oggi, siamo sulla strada giusta. L'assist di Bastoni? I ragazzi sanno che faccio sempre quel movimento, chi me la mette non importa. Bastoni è bravissimo in questo e non solo, lo ringrazio per l'assist. L'abbraccio con Lukaku? Gli ho fatto una battuta, gli ho detto 'così si stoppa la palla'. Con lui c'è un bellissimo rapporto, ci prendiamo in giro e ci divertiamo. Ho abbracciato i ragazzi in panchina perché anche chi non gioca dà sempre il massimo ed è anche merito loro. Con quale bottiglia festeggio oggi? Si gioca subito, oggi non apro niente".