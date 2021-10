Sky – Inter, Barella a parte. E Sensi torna sulla via del recupero: le ultime per la Lazio

Sabato pomeriggio l'Inter si gioca una partita importantissima all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

Sabato pomeriggio l'Inter si gioca una partita importantissima all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. E Simone Inzaghi ci arriverà con più di un elemento non al meglio, dati gli spostamenti intercontinentali dovuti agli impegni delle nazionali in giro per il mondo. Ma, se Lautaro Martinez tornerà in Italia solo nella notte di venerdì, l'allenatore nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo per Nicolò Barella, tornato già oggi a lavorare ad Appiano Gentile dopo le partite con l'Italia.

Come riferisce Sky, il centrocampista ha svolto una seduta personalizzata per recuperare dagli sforzi in azzurro e da domani tornerà ad allenarsi con il resto della squadra. Chi lavorato in parte in gruppo, invece, è Stefano Sensi, ormai sulla via del recupero dopo l'ennesimo infortunio subito a Genova contro la Sampdoria. Difficile, riporta Sky, un suo ritorno tra i convocati per la gara dell'Olimpico, ma per le prossime partite Inzaghi potrebbe tornare a contare anche su Sensi.