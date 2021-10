Inter, Barella già oggi ad Appiano: “Tuttocampista mondiale, top per Inzaghi. E il club…”

Dagli impegni dei nazionali in giro per il mondo, per l'Inter arriva una buona notizia: già oggi, infatti, ad Appiano tornerà Nicolò Barella

Marco Macca

Dagli impegni dei nazionali in giro per il mondo, per l'Inter e per Simone Inzaghi arriva una buona notizia: già oggi, infatti, ad Appiano Gentile tornerà Nicolò Barella, che ha chiuso la tornata con l'Italia con uno splendido gol nella finalina di Nations League contro il Belgio. Il modo migliore per rituffarsi nel mare nerazzurro, pronto ad affrontare la tempesta di un tour de force impressionante, che partirà con la gara di sabato contro la Lazio. Nel mezzo, i discorsi per il rinnovo di contratto. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Barella ormai è un tuttocampista di livello mondiale, capace di abbinare quantità e qualità come pochi. Tanto che la dirigenza ha ben chiaro che, pur scadendo nel 2024, il suo contratto andrà allungato e adeguato rispetto all'attuale ingaggio di 2,5 milioni. Con Inzaghi il suo gioco è diventato ancora più dispendioso perché i suoi famosi strappi si allungano: Nic infatti in fase di possesso palla si posiziona 5 metri più avanti e in difesa 5 metri più indietro. Cinque sono anche i giorni che duracell Barella avrà a disposizione per prepararsi al meglio in vista del tour de force che attende l'Inter. Le finali di Nations League permettono infatti agli azzurri di tornare a casa già oggi".