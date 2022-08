Inter, il record di Barella: Nicolò senza limiti. Leader e giocatore sopra la media

Contro il Lecce, sabato sera al Via del Mare, il centrocampista dell'Inter ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A

Nicolò Barella brucia le tappe. Contro il Lecce, sabato sera al Via del Mare, il centrocampista dell'Inter ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A. "In questo momento Nicolò è il più giovane calciatore del campionato italiano ad aver raggiunto i 200 cartellini timbrati, mentre nella storia dell'Inter ha appena battuto il record di Mauro Icardi nell'era dei tre punti", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Record e soprattutto una capacità di incidere non indifferente per Nicolò plasmato da Antonio Conte nel suo biennio nerazzurro. E con Inzaghi non è cambiata la situazione, Barella è fondamentale, il fulcro della squadra insieme a Brozovic.