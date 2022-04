In UK – Dybala, no Premier: vuole restare in A. Solo Inter in corsa: i dettagli del contratto

Paulo Dybala sarebbe pronto a dire no a un trasferimento in Premier League per restare in Italia. E' quanto riportato in Inghilterra

Marco Macca

Paulo Dybala sarebbe pronto a dire no a un trasferimento in Premier League per restare in Italia. E' quanto riportato in Inghilterra da footballtransfers.com, secondo cui l'intenzione del calciatore argentino, in scadenza di contratto con la Juventus, sarebbe quella di non lasciare il campionato di Serie A, rifiutando così Arsenal, Newcastle e il Tottenham di Antonio Conte.

Secondo la testata, il Milan non sarebbe in corsa per la Joya, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ecco perché, a questo punto, l'Inter resta l'unica squadra in corsa. Secondo le ultime, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire al giocatore un quadriennale da 7-8 milioni di euro a stagione. Un arrivo, quello di Dybala, che potrebbe essere propedeutico alla cessione di Lautaro al Tottenham.

(Fonte: footbaltransfers.com)