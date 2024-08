Contro il Chelsea il difensore nerazzurro è rimasto per tutta la gara in panchina a causa di un affaticamento muscolare

Nell'ultima amichevole del pre-campionato dell'Inter, Alessandro Bastoni ha iniziato dalla panchina e lì è rimasto per tutta la gara. Non per una scelta tecnica, ma per un lieve affaticamento muscolare che ha spinto Simone Inzaghi alla prudenza.

A pochi giorni dall'inizio del campionato (l'Inter giocherà in casa del Genoa), il tecnico nerazzurro ha preferito non rischiare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non ci sono allarmi particolari in vista dell’esordio a Marassi, anche se le sue condizioni andranno comunque monitorate nelle prossime ore.