Alessandro Bastoni non è sceso in campo nell'ultima amichevole prestagionale dell'Inter, quella di Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca.

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, non si tratta di niente di grave: Bastoni è stato risparmiato da Inzaghi per via di un affaticamento muscolare che tuttavia non preoccupa più di tanto.