Inter, Bastoni diventa calciatore Puma “a lungo termine”: “Felice e orgoglioso”

Puma annuncia oggi la firma di una partnership a lungo termine con il calciatore italiano Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter

Lo scrive l'azienda in una nota. Bastoni ha commentato così la firma della nuova partnership con Puma: "Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Puma. Mi è sembrata una scelta naturale per me e sono davvero orgoglioso di questa partnership con uno dei brand che hanno fatto la storia non solo nel mondo del calcio".