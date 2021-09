Inter, Bastoni in campo col Real? Oggi nuove valutazioni. Se non ce la farà…

L'aggiornamento sulle condizioni del giovane difensore nerazzurro già assente contro la Sampdoria

Simone Inzaghi farà il possibile per recuperare Alessandro Bastoni per il Real Madrid. Il difensore nerazzurro proverà a stringere i denti, ma sarà decisiva la giornata di oggi. Spiega la Gazzetta dello Sport:

"Ieri il mancino si è sottoposto a ulteriori esami per approfondire il risentimento ai flessori della coscia sinistra che si trascina dopo i 90 minuti giocati in Nazionale contro la Lituania. Ieri ad Appiano Bastoni correva senza troppa fatica e le sue condizioni verranno rivalutate oggi: esiste una possibilità che alla fine ci sia anche lui nella trincea contro Benzema e compagnia. Nel caso non fosse possibile rischiarlo, a quel punto Inzaghi si affiderebbe di nuovo a Dimarco: Federico ha sempre visto la Champions da tifoso e freme all’idea di giocare la Coppa con la maglia del cuore. In più, ha pure un piede abbastanza caldo come sa bene il portiere della Samp Audero".