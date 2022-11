Inter, Bastoni partito per Torino ma da valutare: pronta l’alternativa

Juventus-Inter di stasera rischia seriamente di perdere uno dei protagonisti principali. Alessandro Bastoni, come sottolineato anche da Inzaghi ieri in conferenza stampa, ha avuto qualche linea di febbre e , nonostante sia partito poi con i compagni, non è al meglio.

Questo potrebbe spingere Inzaghi a rivedere le sue scelte per la difesa, come spiega anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "La febbre di Bastoni, accusata nella notte tra venerdì e sabato, ha animato la vigilia nerazzurra. Il difensore ha saltato la rifinitura di ieri, poi nel pomeriggio è andato a Torino regolarmente con i compagni. Difficile comunque che parta titolare: in difesa con Skriniar e De Vrij ci sarà Acerbi, da braccetto a sinistra. Brozovic torna tra i convocati dopo 49 giorni: andrà in panchina. Poco più di mille i tifosi nerazzurri presenti stasera nel settore ospiti".