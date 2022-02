Inter, domani si discute il ricorso per Bastoni: si prova a riaverlo per il Sassuolo

Il difensore ha rimediato due giornate di squalifica post derby ma il club nerazzurro punta a toglierne una perché non ha minacciato né offeso gli arbitri

Recuperarlo è stato un sollievo. E ha fatto il suo anche se poi è stato sopraffatto da Firmino e la palla è finita dritta alle spalle di Handanovic per l'1-0 del Liverpool. Alessandro Bastoni però, al di là della naturale stanchezza che potrebbe aver dimostrato, venendo da un infortunio importante, comunque recuperato a suon di forza di volontà, dovrebbe saltare la prossima gara, quella con il Sassuolo. Dopo il derby, per una protesta con i direttori di gara a fine partita, gli sono state rifilate due giornate.

Ma l'Inter ha fatto ricorso. Così domani l'avvocato Capellini discuterà di fronte alla Corte Sportiva di appello le motivazioni del club. Punterà ad ottenere lo sconto di una giornata e provare a sostituirla con una multa perché la protesta nei confronti dei giudici non era stata né minacciosa né volgare o offensiva. Per questo all'Inter due giornate sono sembrate esagerate. Se il ricorso non verrà accolto il difensore non ci sarà contro il Sassuolo domenica pomeriggio e mancherà anche Brozovic, pure lui squalificato per una giornata per somma di ammonizioni. Tornerà invece Barella, assente ieri contro il Liverpool (e salterà pure il ritorno).