Gds – Inter, Bastoni ha già iniziato le terapie: potrebbe recuperare per il Liverpool

Gli esami cui si è sottoposto in mattinata il difensore hanno escluso lesioni. Possibile un suo recupero per la gara contro i Reds

L'esame cui si è sottoposto in mattinata Alessandro Bastoni ha confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante il match contro la Roma. L'Inter può tirare un sospiro di sollievo perché per il difensore non ci sono lesioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la speranza che Bastoni, che ha già iniziato le terapie, possa recuperare per la gara con il Liverpool esiste, ma tutto dipenderà da come risponde la caviglia.