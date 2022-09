Sky – Inter, novità verso il Bayern: in pole D’Ambrosio e Darmian, dubbio Mkhitaryan

Cambi in vista in casa Inter per l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco di domani: ecco tutte le novità

Alessandro Cosattini

Cambi in vista in casa Inter per l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco di domani. Simone Inzaghi è pronto a modificare la formazione iniziale, lo svela Sky Sport. Novità dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo.

“Il primo ballottaggio è già in porta, con Onana che insidia Samir Handanovic. Nel 3-5-2 dei nerazzurri ci sarà spazio per D'Ambrosio sul centrodestra, Skriniar in mezzo e Bastoni a sinistra, con De Vrij in panchina. A centrocampo, sugli esterni, favoriti Darmian a destra e Gosens a sinistra, ma ci sono ancora possibilità di vedere Denzel Dumfries dal 1'. Brozovic sarà il regista dei tre di centrocampo, con Calhanoglu a sinistra e uno tra Mkhitaryan e Barella a destra: per l'italiano infatti ci sono ancora valutazioni in corso. In attacco, al posto dell'infortunato Romelu Lukaku, non ci sarà Correa come nel derby, ma Edin Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez”, si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.