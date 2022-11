Bayern Monaco-Inter, Inzaghi ha scelto: stasera Lautaro capitano

Il turnover di giornata permetterà a Milan Skriniar di riposare. L'Inter scende in campo contro il Bayern Monaco e Inzaghi pensa anche alla Juventus, con la qualificazione agli ottavi già in tasca. Samir Handanovic non è a disposizione, lo slovacco va in panchina e la fascia passa quindi sul braccio di Lautaro Martinez. L'argentino dovrà fare attenzione alla diffida che pende sulla sua testa, con l'investitura del tecnico ha un motivo in più per farlo.